Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Hilagang mga nasakop na teritoryo sa lilim ng mga drone ng Hezbollah / Pinalala ng Paglaban ang Equation ng Pagkasira.
Binago ng Islamic Resistance ang equation ng labanan sa kanilang pabor sa pamamagitan ng pagpapalala ng mga drone attack sa mga axis ng Al-Naqoura at Al-Bayadh. Ang magkakasunod na pagkawasak ng mga tangkeng Merkava at pag-target sa mga military gathering gamit ang suicide drones, ay nagpapakita ng kabiguan ng estratehiya ng hukbong Siyonista sa pagpigil sa aerial capability ng Hezbollah at ang paglikha ng isang ganap na digmaang pagkasira sa hilagang hangganan.
Habang ang mgaHebrew media ay nag-uulat ng kawalan ng kakayahang harapin ang pagpasok ng mga drone sa kaibuturan ng mga settlement, ang mga larawang inilabas ng Resistance ay nagpapatunay sa kasinungalingan ng mga pahayag ng hukbong Israeli tungkol sa pagsulong sa timog. Ang labanang ito ay lumampas na ngayon sa mga hangganang militar at nagdala ng takot at kawalan ng katiyakan sa mismong buhay ng mga settler.
