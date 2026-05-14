Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Reuters: Nais ni Trump ang tulong ng Tsina hinggil sa Iran; ngunit maaaring may ibang plano ang Beijing.
Ayon sa Reuters:
Sinasabi ng mga analista na bagaman maaaring sumang-ayon si Xi Jinping na hikayatin ang mga pinuno ng Iran na bumalik sa mesa ng negosasyon, malamang na hindi nanaisin ng lider ng Tsina na bawasan ang suportang pangkabuhayan sa pinakamahalagang katuwang ng Beijing sa Gitnang Silangan, o itigil ang pagpapadala ng mga kalakal na “dalawahang gamit” na kailangan ng sandatahang lakas ng Iran.
..........
328
Your Comment