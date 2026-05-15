Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Reklamo ng Rehimeng Israel Laban sa Pahayagang New York Times
Ipinahayag ng tanggapan ng Punong Ministro ng Israel na inutusan ni Netanyahu ang kanyang ministro ng ugnayang panlabas na magsampa ng kasong legal laban sa pahayagang New York Times.
Ang nasabing reklamo ay bunsod ng dokumentadong ulat ng nasabing pahayagang Amerikano hinggil sa sekswal na pang-aabuso sa mga bilanggong Palestinian.
Sa ulat na ito, ibinunyag ng New York Times na matapos kapanayamin ang hindi bababa sa 14 na bilanggong Palestinian, natuklasan na ang lahat ng mga ito ay nakaranas ng sekswal na pang-aabuso.
