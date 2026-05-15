Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Pisikal na Sagupaan ng Serbisyong Lihim ng Estados Unidos sa mga Opisyal ng Seguridad ng Tsina.
Iniulat ng Fox News na sa ikalawang araw ng opisyal na pagbisita ni Donald Trump sa Tsina, naganap ang isang “matinding sagupaan” at pisikal na komprontasyon sa pagitan ng mga tauhan ng Serbisyong Lihim ng Estados Unidos at mga puwersang panseguridad ng Tsina.
Ayon sa mga nakasaksi na sinabi ito sa Fox News, nagsimula ang insidente noong Huwebes nang pigilan ng mga opisyal ng seguridad ng Tsina ang pagpasok ng isang armadong opisyal ng Serbisyong Lihim sa loob ng kapaligiran ng “Temple of Heaven.”
Ang pangyayaring ito ay nagbunga ng tensiyon na nagpaantala sa pagpasok ng mga kasamang delegasyon sa lugar ng seremonya nang mahigit 30 minuto.
Iginiit ng mga opisyal na Tsino na hindi dapat pumasok ang Amerikanong opisyal na may dalang baril, samantalang naniniwala ang panig Amerikano na ang pagdadala ng armas ng pangkat ng proteksiyon ng Pangulo ng Estados Unidos ay isang pamantayan at di-nababagong protokol ng Serbisyong Lihim.
Inilarawan naman ng isang mamamahayag ng The Telegraph na naroon sa lugar ang nasabing sagupaan bilang “napakatindi.”
