Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Hanzaleh: Ang Utak sa Likod ng Paglalakbay ni Netanyahu sa UAE at Pangunahing Arkitekto ng Abraham Accords, Na-hack.
Inihayag ng hacker group na Hanzaleh na matagumpay nilang na-hack si “Samuel Shay,” ang nagdisenyo ng paglalakbay ni Netanyahu sa UAE at ang arkitekto ng Abraham Accords, at inilantad ang kanyang lihim na network.
Ayon sa grupo ng hacker, si Shay ay hindi lamang ang pangunahing tagapag-ugnay ng lahat ng mga lihim na kasunduan sa pagitan ng rehimen ng Israel at mga bansa sa Gulpo, kundi siya rin ang pangunahing tagapagpadaloy ng mga nakatagong ugnayang pang-ekonomiya, pampulitika, at pangseguridad sa pagitan ng Tel Aviv at Abu Dhabi.
Batay sa mga nailathalang dokumento, ipinakilala ni Shay si Epstein kay “Sultan Ahmed bin Sulayem,” kung saan sa pamamagitan nito ay nahulog ang maraming tiwaling pinuno ng UAE sa network ni Epstein. Ginamit din ng Mossad ang parehong paraan upang pilitin silang tanggapin ang kanilang mga kahilingan.
Inanunsyo ng Hanzaleh group na inilathala nila ngayon ang kumpletong 265 pahina ng mga kontak, financial partners, at lihim na komunikasyon ni Shay sa kanilang website, at ibinigay ang lahat ng impormasyong nauukol sa kanyang financial network sa mga bansa ng “resistance” sa mga intelligence service ng mga bansang kaalyado.
