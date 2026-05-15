Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Tsina: Sa Isyung Nuklear ng Iran, ang Paggamit ng Puwersa ay Nauwi sa Patayong Landas
Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Tsina: Ang paggamit ng puwersa hinggil sa isyung nuklear ng Iran ay nauwi sa patayong landas, at ang solusyong militar ay hindi angkop.
Ang hidwaan sa pagitan ng Iran at Amerika ay hindi dapat kailanman nangyari, hindi na kailangang ipagpatuloy, at palaging naniniwala ang Beijing na ang diyalogo at negosasyon ang pinakamahusay na paraan, at dapat na makahanap ng agarang solusyon.
Nanawagan ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Tsina para sa isang komprehensibo at permanenteng tigil-putukan, at binigyang-diin na ang pagkamit ng mabilis na solusyon upang wakasan ang krisis na ito ay makabubuti sa lahat, at ipagpapatuloy ng Beijing ang pakikipagtulungan sa pandaigdigang komunidad upang mas matibay na suportahan ang mga negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Iran at Washington.
