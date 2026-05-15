Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Pahayag ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng India Tungkol sa Pakikipagpulong kay Araghchi
Kaninang umaga sa Delhi, nagkaroon ako ng detalyadong pakikipag-usap kay Abbas Araghchi, ang Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran.
Tinalakay namin ang sitwasyon sa Kanlurang Asya at ang mga implikasyon nito. Nagpalitan din kami ng kuro-kuro tungkol sa mga paksang bilateral na may mutual interest.
Pinahahalagahan ko ang kanyang pagdalo sa BRICS 2026 Summit.
