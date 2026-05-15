Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Punong Heneral ng Hukbo: Ipagtatanggol Namin ang Iran Hanggang sa Huling Patak ng Dugo
Major General Hatami: Ang lakas ng pananampalataya ang siyang makapagdadala sa isang F-5 fighter jet sa himpapawid ng mga posisyon ng pwersang Amerikano sa Kuwait, habang ang mga ito ay mayroong pinaka-advanced na ground-based at aerial defense system, upang maisagawa ang misyon nito at makabalik nang may lubos na kapanatagan.
Ang Sandatahang Lakas ay ipagtatanggol nang buong lakas ang integridad ng teritoryo, ang kalayaan ng bansa, at ang Republika ng Islam ng Iran.
Tinitiyak namin sa mga minamahal naming mamamayan ng Iran na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya, hanggang sa huling patak ng dugo, at sa kagustuhan ng Diyos, hanggang sa ganap na pagkapanalo, ipagpapatuloy namin ang banal na misyong ito.
