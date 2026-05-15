Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Mensahe ng Pinuno ng Rebolusyonismo Bilang Paggalang sa Araw ng Wikang Persyano at Pagdiriwang kay Hakim Abolqasem Ferdowsi
Ang wikang Persyano, bilang karagdagan sa kasangkapan ng pagsasalita at pagsulat, ay bumubuo ng balangkas ng pagkakakilanlan at nag-uugnay sa pag-iisip at mga hangganan ng pagkakakilanlan ng mga Iranian. Ang wikang Persyano at panitikan ay isa sa pinakamalaking potensyal para sa pagpapalaganap ng mayaman na kultura at sibilisasyon ng Islamikong Iran sa buong mundo; at ang payo ng ating matalino at martir na pinuno, nawa'y laging mataas ang kanyang antas, na palakasin ang wikang Persyano, ay ang ilaw na gumagabay sa kapangyarihan ng "Sibilisasyong Iranian-Islamiko."
Ang mahal naming bansang Iran, sa Ikatlong Banal na Depensa, tulad ng dalawang nakaraang sapilitang digmaan, ay nagpatunay na ang mga maalamat na kwento ni Ferdowsi ay ang realidad ng kanilang buhay at ang kanilang bayaning personalidad, at ang mga konseptong nagbibigay-buhay, magiting, at Quraniko ng Shahnameh ay nagbubuklod sa lahat ng etnisidad at sektor ng Iran sa pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan, orihinalidad, at kalayaan, at sa pakikipaglaban sa mga mananakop na "tulad ni Zahhak," na nagkakaisa at magkakasama. Ang epikong ito ng presensya, pagtatanggol, at tagumpay ay naglalagay ng malaking tungkulin sa mga tao ng kultura, panitikan, at sining.
Ang magiting na paglaban at marangal na tagumpay laban sa pagsalakay ng mga demonyong-anyo at mga demonyo ng mundo ay lalong naghanda sa bansa na ipagtanggol ang sibilisasyong kalayaan at labanan ang mga dayaan sa wika, kultura, at pamumuhay ng Amerika, upang sa pamamagitan ng pagkamalikhain at inobasyon ng mga aktibista sa larangan ng kultura patungo sa pagtiyak ng depensang pangwika at diskorsal at ang paglago at pag-unlad ng mga bata, tinedyer, at kabataan, ay malalampasan ang mga natitirang yugto tungo sa panghuling tagumpay nang may mas matatag na hakbang.
..........
328
Your Comment