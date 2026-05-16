Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Radio France: Sinisikap ng Saudi Arabia na Panatilihin ang Distansya Nito mula sa Digmaan sa Pagitan ng Iran at Estados Unidos
Sa kabila ng estratehikong ugnayan nito sa Washington, nababahala ang Riyadh na ang rehiyon ng Persian Gulf ay maaaring maging entablado ng digmaan; lalo na’t nananatili sa isipan ng mga opisyal ng bansa ang karanasan ng mga nakaraang pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng Saudi.
Dahil dito, sabay na sinikap ng Saudi Arabia na panatilihin ang mga kanal ng komunikasyon at diplomasya nito sa Tehran. Ang kasalukuyang prayoridad ng Saudi Arabia ay ang pagpapanatili ng panloob na katatagan at ang pagsulong ng mga proyektong pang-ekonomiya at pamumuhunan sa ilalim ng balangkas ng “Vision 2030.”
