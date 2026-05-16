Retiradong Opisyal ng Hukbong Sandatahan ng US: Mas Hinog ang Ating mga Kaaway kaysa sa Ating mga Diplomat sa Larangan ng Diplomasya
Si Daniel Davis, isang retiradong opisyal ng Hukbong Sandatahan ng US at tagasuri ng patakarang panlabas, ay sumulat, na tumutukoy sa mga naging pahayag kahapon ng Kalihim ng Estado ng bansa: Isang hindi maliit na kahihiyan na ang ating mga kaaway, kapag nagsasalita tungkol sa diplomasya at kung paano ito isusulong, ay palaging mas lohikal at mas hinog ang pag-iisip kaysa sa sarili nating matataas na diplomat at opisyal.
