Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Di-Malalamang Kapalaran ng 44 na Shii na Klerigo sa mga Solitaryong Selda ng Bahrain.
Ayon sa mga ulat ng balita:
Matapos ang pag-aresto sa mahigit 44 na matataas na Shii na klerigo sa Bahrain, ang mga kumpirmadong ulat ay nagsasaad na ang kanilang kalagayan at lugar ng pagkakakulong ay itinatago ng rehimeng Al Khalifa. Ito ay habang umiiral ang ganap na media blackout sa kasong ito at ang komunikasyon sa mga klerigong ito ay tuluyang naputol isang linggo na ang nakalipas.
Ayon sa ulat, sa isang kilos na nagpapakita ng lalim ng malinaw na paglabag sa karapatang pantao na ito, ang pulisya ng Bahrain ay nakipag-ugnayan lamang sa mga pamilya ng ilan sa kanila, humihingi ng mga damit. Samantala, ang napakaraming bilang ng mga inaresto ay nasa estado ng pagkawala, kahit na walang pagkakataong makatanggap ng kanilang mga pangunahing pangangailangan, at ang kanilang kapalaran ay hindi alam sa ganap na pagkakahiwalay mula sa labas ng mundo.
