Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Mga Di-Pangkaraniwang Hakbang Pangseguridad ng Hashd al-Sha'abi Malapit sa Hangganan ng Iraq at Saudi Arabia.
Nagsagawa ng mga di-pangkaraniwang hakbang pangseguridad ang mga pwersa ng organisasyong Hashd al-Sha'abi malapit sa hangganan ng Iraq at Saudi Arabia.
Nagsagawa ang mga pwersang ito ng mga operasyong paghahanap sa mga disyertong lugar malapit sa Arar border crossing upang linisin ang mga natitirang terorista at mga hindi pa sumasabog na bala.
