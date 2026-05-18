Nababawi ng Europa ang Tiwala sa Sarili Laban sa Amerika
Isinulat ng Foreign Affairs:
Noong nagbalik si Donald Trump sa White House noong Enero 2025, pinili ng mga bansang Europeo ang pakikipagkasundo bilang kanilang mas gustong estratehiya sa Amerika sa simula.
Sa harap ng isang agresibong Washington na nagbabantang alisin ang payong panseguridad ng Amerika, talikuran si Vladimir Putin sa pamamagitan ng pakikipag-ayos para sa isang hindi patas na kapayapaan sa Ukraine, magpataw ng mga parusang taripa sa kanilang mga export, at tulungan ang mga partidong ultra-kanan, hinikayat ng mga lider ng Europa ang kanilang sarili na ang pagpapakumbaba at pagpipigil sa sarili ang pinakamahusay na tugon.
Iniiwasan nila ang komprontasyon, tinitiis ang kahihiyan, at umaasa na sa pamamagitan ng pagbibigay kung ano ang sapat na nais ni Trump, mapapanatili nila ang mga haligi ng trans-Atlantic partnership.
Ngunit mula noong simula ng 2026, ang mga labis na kilos ni Trump mismo ang tumulong sa mga lider ng Europa na mabawi ang bahagi ng kumpiansang iyon sa sarili.
