Germany: Ang G7 ay Angkop na Forum para Talakayin ang Pagtatapos ng Digmaan Laban sa Iran
Sinabi ni "Lars Klingbeil," Deputy Chancellor at Ministro ng Pananalapi ng Alemanya, noong Lunes ng madaling araw na ang "Group of Seven" (G7) ay isang angkop na forum para talakayin kung paano wawakasan ang digmaan laban sa Iran.
Si Klingbeil, na lalahok sa pulong ng mga Ministro ng Pananalapi at mga Gobernador ng Bangko Sentral ng G7 sa Paris sa Lunes at Martes, ay nagsabi: Malinaw ang aming landas bilang mga Europeo. Kami ay umaasa sa kooperasyon sa halip na komprontasyon. Kami ay umaasa sa pakikipagtulungan, pagiging maaasahan, malayang kalakalan, at ang kapangyarihan ng rule of law.
Binigyang-diin ng Deputy Chancellor ng Alemanya na ang mga kamakailang krisis ay nagbigay-diin sa pangangailangan ng Alemanya at Europa para sa higit na kalayaan at kakayahang umangkop, lalo na sa mga tuntunin ng mga hilaw na materyales, enerhiya, at mga supply chain.
