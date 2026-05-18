Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang Rehimeng Zionista ay Naghahanda na Kumpiskahin ang mga Barko ng "Samoud" Fleet Patungong Gaza
Ayon sa Hebreong pahayagang "Maariv," na sinipi ang isang mapagkukunan, ang hukbong-dagat ng rehimeng Zionista ay naghahanda na kumpiskahin ang mga barko ng Turkish fleet na naglalayag patungong Gaza Strip.
Idineklara ng mapagkukunan na susubukan ng hukbong-dagat ng Zionista na pigilan ang mga barkong ito sa internasyonal na tubig bago sila makarating sa mga tubig na kontrolado ng rehimen.
Ilang oras ang nakalipas, inanunsyo ng "Samoud" fleet na ang mga hindi kilalang barko ay lumapit sa mga bangka ng fleet na naglalayag patungong Gaza.
