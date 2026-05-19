Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Patuloy na Tunggalian nina Merz at Trump: Nagbabala ang Kanselor ng Alemanya sa Kabataan ng Kaniyang Bansa: Huwag Mag-migrate sa Amerika.!
Ayon sa ulat ng pahayagang Telegraph:
Sa isang pagtitipon ng mga Katoliko sa lungsod ng Würzburg, pahayag ni Friedrich Merz: "Sa Amerika, maging ang mga may pinakamataas na antas ng edukasyon ay nakararanas ng matinding paghihirap sa paghahanap ng trabaho."
Ang mga pahayag na ito ay kasunod ng serye ng mga tensyong berbal sa pagitan ng mga lider ng dalawang bansa simula nang sumiklab ang digmaan sa Iran. Noong nakaraang buwan, inakusahan ni Merz ang Washington ng kawalan ng malinaw na plano para sa pag-alis sa digmaan, at sinabing "nilalapastangan" ng Iran ang Estados Unidos sa hapag ng negosasyon.
Bilang tugon, inatake ni Trump ang pamamahala ni Merz, tinawag na papalubog ang ekonomiya ng Alemanya, at nag-utos ng biglaang pag-alis ng 5,000 sundalong Amerikano mula sa mga base militar sa naturang bansa.
...........
328
Your Comment