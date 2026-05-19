Gardian: Lihim na isinara ng Kagawaran ng Digmaan ng Estados Unidos ang isang legal na programang naglalayong pigilan ang pagkamatay ng mga sibilyan s

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Gardian: Lihim na isinara ng Kagawaran ng Digmaan ng Estados Unidos ang isang legal na programang naglalayong pigilan ang pagkamatay ng mga sibilyan sa kamay ng hukbo.
Ang administrasyong Trump ay inakusahan ng pagputol sa programang pangbawas ng pinsalang dulot sa mga sibilyan, kasabay ng pag-atake ng Estados Unidos sa isang paaralan ng mga batang babae sa Iran.
Batay sa ulat ng Inspector General ng Pentagon, lihim na binuwag ng hukbong Amerikano ang isang programang itinakda ng batas na ipatupad upang maiwasan at tumugon sa pagkamatay ng mga sibilyan sa mga operasyong militar.
Inakusahan ang administrasyong Trump na pinutol ang pondong nakalaan para sa pamamahala ng datos ng naturang programa, itinigil ang mga pulong ng komiteng nangangasiwa rito, at sinibak o inilipat ang maraming dalubhasang tauhan nito; isang hakbang na, ayon sa Inspector General, ay naglalagay sa Kagawaran ng Digmaan sa panganib na malinaw na lumabag sa mga pederal na batas.
