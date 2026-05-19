Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Babala ng Hezbollah ng Iraq sa Pamahalaan ng Jordan.
Hezbollah ng Iraq:
Ang malaking bahagi ng mga operasyong paniktik ng Estados Unidos at ng Zionistang rehimen ay isinasagawa mula sa teritoryo ng Jordan, at ito ay nagsisilbing pasimula sa pagsasagawa ng mga gawaing mapanlaban sa loob ng Iraq. Dahil dito, dapat matuto ang pamahalaan ng Amman mula sa mga kaganapan sa nagdaang digmaan, sapagkat ang pagtitimpi ay unti-unti nang umaabot sa sukdulan.
...........
328
Your Comment