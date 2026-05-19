Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Ang katotohanang hindi nagapi ang Iran sa digmaan ay isang bagay na hindi kayang baguhin ng Estados Unidos at Israel.
Website ng Middle East Monitor:
Kung mayroong isang bagay na kasalukuyang tila hindi na maibabalik sa dating anyo, ito ay ang katotohanang hindi natalo ang Iran sa digmaang ito, at ang Estados Unidos at Israel ay naging hindi makatuwiran at labis na kampante sa kanilang mga pagtataya.
Ang paniniwala na ang kombinasyon ng matinding presyong militar ay agad na magiging sanhi ng pagsuko ng Tehran ay hindi nagkatotoo; sa halip, inilantad ng tunggalian na ito ang mga limitasyon ng kapangyarihang mapanupil ng Amerika sa Kanlurang Asya at ibinunyag ang mga panganib ng estratehikong hambog na nakabalot sa wangis ng katiyakan.
Ang imahen ng “pagkabighani” o “hindi magagapi” na inanyuan ng Estados Unidos mula pa noong nagwakas ang Cold War ay malinaw na ngayo’y nanghihina, at ipinakita ng Iran ang mas higit pang estratehikong katatagan kaysa sa inaasahan nina Washington at Tel Aviv.
