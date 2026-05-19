Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Pangulo ng Turkiye: Ang digmaan laban sa Iran ay naglalagay sa rehiyon sa bingit ng kaguluhan.
Si Recep Tayyip Erdoğan, Pangulo ng Turkiye, ay nagsabi: “Bagama’t hindi tayo direktang tinatamaan ng apoy ng digmaang ito, ang usok nito ay nagpapahirap sa ating mga mata.”
Kaugnay din ng usapin sa Palestina, binigyang-diin niya na ang Turkiye ay mananatiling nakatindig sa tabi ng Palestina hanggang sa wakas laban sa mga pag-atakeng ito ng Israel.
...........
328
Your Comment