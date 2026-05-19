Anim na Koridor ng Pakistan ang Lumikha ng Mahahalagang Ugat Pangkalakalan para sa Iran, kung saan Maaari Nilang Malagpasan ang Krisis sa Kipot ng Hor

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Anim na Koridor ng Pakistan ang Lumikha ng Mahahalagang Ugat Pangkalakalan para sa Iran, kung saan Maaari Nilang Malagpasan ang Krisis sa Kipot ng Hormuz.
Ayon sa isang ulat ng Al-Monitor:
Ang hakbang ng Pakistan sa pagbubukas ng anim na koridor pangkalakalang panlupa kasama ang Iran ay maaaring magpabilis sa mas malawak na rehiyonal na pagkakahanay ng Tehran.
Ang Ministri ng Komersyo ng Pakistan, sa pamamagitan ng pagpapagana ng isang nakabinbing kasunduan sa dalawahang transportasyon sa kalsada kasama ang Iran na inaprubahan noong 2008, ay naglabas ng mga direktiba upang ikonekta ang mga daungan ng Karachi, Qasim, at Gwadar sa mga hangganang daanan ng Iran sa Ged at Taftan.
Ang mga rutang ito, na dumadaan sa Turbat, Panjgur, Khuzdar, Quetta, at Dalbandin sa Balochistan, ay lilikha ng isang network ng paglilipat ng kalakal na magbibigay ng bahagyang pagkukumpuni sa pag-access sa komersyo patungo sa Iran sa panahon ng lumalalang kaguluhan sa pandagat.
