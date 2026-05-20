Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Maaaring maging pinakamalaking kabiguan ni Trump ang Iran
Sa isang ulat ng Foreign Policy:
Inaasahan ni Trump na mapapaniwala niya ang pangulo ng Tsina na maging tagapamagitan para sa isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Washington at Teheran. Ngunit ang pangyayaring ito ay hindi rin nangyari—tulad ng maraming iba pang nangyayari kay Trump.
Ang Iran ay taglay pa rin ang 70 porsiyento ng mga sandatang misil nito na nauna sa digmaan, at ang praktikal na pag-abot sa higit sa 90 porsiyento ng mga site ng misil nito sa kahabaan ng makipot ng Hormuz. Nangangahulugan ito na maaaring magpatuloy ang Iran sa pagkagambala sa pinakamahahalagang “lalamunan” ng enerhiya sa mundo hangga’t gusto nito.
Ang isang krisis sa pagkain sa mundo at ang kakulangan sa mga semikondaktor na umaasa sa helium ay isinama na sa mga pagtataya ng mga ekonomista para sa susunod na taon. Kung mas magtatagal ang krisis na ito, mas tataas ang mga gastos.
