Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Gumamit ang Iran ng tigil-putukan upang mailipat ang mga launcher nito
Sa isang ulat ng Times Israel:
Batay sa mga ulat, ginamit ng Iran ang tigil-putukan upang ilipat ang mga launcher ng balistikong misil at upang ihanda ang sarili para sa panibagong yugto ng mga sagupaan.
Ang mga pag-atake ng Amerika sa kakayahan ng misayl ng Iran, anila’y pinalibutan lamang ang mga pag-input o bahaging nakaayon sa mga site ng misil, ngunit hindi nila ito nagawang makapinsala sa mismong mga launcher, sapagkat ang mga ito ay nakabaon sa malalalim na kuweba sa ilalim ng lupa na matibay laban sa mga pambobomba.
..........
328
Your Comment