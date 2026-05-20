Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Dapat makipagkasundo ang mga bansa sa baybayin ng Gulpo [Persiano] sa Iran, at sa halip na bumili ng seguridad mula sa Amerika, bumuo nito sa tulong ng Teheran
Sa isang ulat ng Foreign Affairs:
Ang mga bansa sa rehiyon ng Gulpo [Persiano] ay naniniwala na hangga’t hindi nawawalan ng kakayahan ang Iran na bantaan ang Kipot ng Hormuz at suportahan ang mga proxy group nito, hindi dapat itigil ng Washington ang pakikipaglaban hanggang sa tuluyang mapatalsik ang Iran.
Ngunit dapat isaalang-alang na ang Republika ng Islam ay nakaligtas sa isang walong taong eksistensyal na digmaan laban sa Iraq, ilang dekada ng mga sanction, at mga kampanya ng pagpaslang sa matataas na opisyal nito.
Matapos ang ilang buwan ng isa sa mga pinakamatinding kampanya ng pambobomba, nananatiling nakatayo ang pamahalaang ito.
Sa kabaligtaran, ang digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran ay nagresulta sa pagiging target ng mga pag-atake ng Iran para sa mga bansa sa Gulpo [Persiano].
Ang mga pinuno ng mga bansa sa Gulpo [Persiano] ay dapat huminto sa paghihintay ng aksyon mula sa Washington at imungkahi ang unti-unting pag-alis ng mga sundalong Amerikano sa loob ng limang taon bilang pundasyon ng isang komprehensibong kasunduan sa Iran.
