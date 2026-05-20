Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang pag-aangkin ni Trump tungkol sa pagpapaliban ng pag-atake sa kahilingan ng mga pinuno ng Arabo ay napatunayang kasinungalingan din!
Itinanggi ng Wall Street Journal ang mga pahayag ni Trump tungkol sa pagpapaliban ng pag-atake sa Iran sa kahilingan ng mga bansang Arabo, at isinulat na sinabi ng mga bansang Arabo na wala silang kaalaman tungkol sa plano ng pag-atake ng Amerika sa Iran!
Kasunod ng pag-aangkin ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, tungkol sa pagpapaliban ng plano ng pag-atake ng militar sa Iran sa kahilingan ng mga pinuno ng United Arab Emirates, Saudi Arabia, at Qatar, itinanggi ng Wall Street Journal ang pag-aangkin na ito, ayon sa mga mapagkukunan sa mga bansang ito.
Ayon sa Wall Street Journal, ilang opisyal mula sa Gulpo ng Persiano, mula sa ilan sa mga bansang binanggit ni Trump, ang nagsabi na wala silang kaalaman tungkol sa paparating na plano ng pag-atake sa Iran na kanyang inilarawan!
Noong Lunes, nag-post si Trump sa social network na Truth Social, na nag-aangkin na siya ay hiniling ni Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ang Emir ng Qatar, Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud ng Saudi Arabia, at Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ang Pangulo ng United Arab Emirates, na ipagpaliban ang aming nakaplanong pag-atake ng militar laban sa Islamic Republic of Iran, na nakatakda sanang mangyari bukas.
