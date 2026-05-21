Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Pagtatasa ng Intelikhensiya ng Amerika: Mas Mabilis kaysa sa Inaasahan ang Iran sa Muling Pagtatayo ng Kakayahang Militar
Batay sa mga pagtatasa ng intelihensiya ng Estados Unidos, sinimulan ng Islamikong Republika ng Iran ang muling pagtatayo ng base nitong industriyang militar sa bilis na lampas sa inaasahan, at ipinagpatuloy ang produksyon ng mga drone.
Ayon sa ulat ng CNN, kasama sa prosesong ito ang pagpapalit sa mga missile site at launching system na nawasak sa mga nakaraang pag-atake ng Amerika at Israel. Nagbabala ang mga mapagkukunang pamilyar sa usapin na kung sakaling ipagpatuloy ang mga pag-atake, ang Iran ay mananatiling isang seryosong banta sa mga kaalyado ng Washington sa rehiyon.
