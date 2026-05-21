Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Bumalik sa bansa ang mga Iranian na mandaragat ng barkong naaresto sa baybayin ng Singapore
Dalawampung Iranian na mandaragat na inilipat sa Islamabad matapos ang kanilang barko ay arestuhin ng mga puwersang Amerikano sa tubig ng Singapore, ay bumalik sa Tehran sa pamamagitan ng flight ng Mahan Airlines noong Huwebes.
Ang kanilang paglaya ay nakamit pagkatapos ng masinsinang pakikipag-ugnayan ni Seyed Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, sa kanyang mga katapat na Pakistani at Singaporean. Sa insidenteng ito, 20 Iranian na mandaragat at 11 Pakistani na tripulante ay pansamantalang nasa Thailand at pagkatapos ay sa Pakistan, kung saan pinadali ng pamahalaan ng Pakistan ang kanilang proseso ng pagbabalik.
..........
328
Your Comment