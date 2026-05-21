Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Pahayagang Pranses: Ang digmaan sa Iran ay nagulat sa hukbo ng Amerika
Ang lingguhang pahayagang Pranses na "Courrier International" ay naglahad sa isang pagsusuri:
Inakala ng Amerika na sa pamamagitan ng air superiority at advanced na teknolohiya ay mabilis nitong mapipigil ang Iran, ngunit ang digmaan ay naging mas mahaba at mas komplikado kaysa sa inaasahan. Ang mga puwersang Amerikano sa rehiyon, lalo na ang kanilang mga base at barkong pandigma, ay ipinakitang bulnerable sa mga missile at drone attacks.
Ang halaga ng digmaan at ang pangangailangan na magpadala ng karagdagang kagamitan at tauhan ay nagdulot din ng matinding pressure sa hukbo ng Amerika. Ipinakita ng hidwaang ito na hindi na kayang pamahalaan ng Amerika ang isang malaking digmaan sa Gitnang Silangan nang walang mabibigat na kahihinatnan tulad ng dati.
