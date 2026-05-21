Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Tiyak na Pagtutol ng Pransiya sa Militar na Presensya ng NATO sa Kipot ng Hormuz
Binigyang-diin ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Pransiya ang nakapirming posisyon ng Paris, at tinanggihan ang anumang interbensyon o pagbuo ng misyong pandagat ng alyansang militar ng NATO sa Kipot ng Hormuz.
Nilinaw ng tagapagsalita ng ministeryong ito na ang heograpikal na nasasakupan at mga operasyonal na layunin ng North Atlantic Treaty Organization ay limitado sa rehiyon ng North Atlantic, at ang NATO ay hindi itinuturing na angkop na opsyon para pamahalaan ang mga isyu sa seguridad sa Gitnang Silangan.
