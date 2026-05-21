Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Putin: Ang sandatang nukleyar ay ang aming huling opsyon upang matiyak ang pambansang seguridad
Ang Pangulo ng Russia sa isang videoconference kasama ang kanyang katapat na Belarusian at ang mga kumander ng militar na lumahok sa unang nuclear exercise ng dalawang bansa:
Ang nuclear triad ay dapat kumilos bilang tagagarantiya ng soberanya ng Union State ng Russia at Belarus sa gitna ng tumataas na pandaigdigang tensyon at mga bagong banta.
Nasabi ko na ito noon at muli kong binibigyang-diin na ang paggamit ng mga sandatang nukleyar ay isang pambihirang aksyon at ang huling opsyon upang matiyak ang pambansang seguridad ng ating mga bansa.
