Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Hinarang ng alkalde ng London ang kontratang pangkatiwasayan sa kompanyang konektado sa rehimeng Zionist.
Ayon sa ulat ng Middle East Eye, hinarang ni Sadiq Khan, alkalde ng London, ang £50 milyong kontratang pangkatiwasayan sa pagitan ng pulisya ng kabisera ng Britanya at ng Amerikanong kompanyang Palantir Technologies.
Ang kontratang ito ay dapat gamitin para sa paggamit ng artificial intelligence technologies at data analysis sa kriminal na imbestigasyon, at itinuturing na pinakamalaking kasunduan ng ganitong uri sa pagitan ng Palantir at ng pulisya ng London.
