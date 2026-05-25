Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Ang hatol na kamatayan kay Abbas Akbari, isa sa mga armadong lider ng kaguluhan noong nakaraang Disyembre, ay ipinatupad.
Ang hatol na kamatayan kay Abbas Akbari Feizabadi, isa sa mga armadong lider ng mga anti-security action sa Nayin County noong mga pangyayari noong Disyembre 1404 (2025-2026), ay ipinatupad ngayong umaga matapos kumpirmahin ng Kataas-taasang Hukuman ng bansa.
Batay sa mga dokumento ng kaso at umiiral na mga larawan, ang nasabing indibidwal ay nilitis sa mga paratang ng pakikipaglaban sa Diyos (moharebeh), pagbaril ng baril sa mga opisyal na nagpapanatili ng seguridad, at pag-atake sa governorship at mga service center ng Nayin. Matapos mapatunayang nagkasala at umamin sa pagkakaroon ng isang military semi-automatic pistol, siya ay binitay.
