Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Pagpapakamatay ng isa pang sundalo ng Israeli army matapos bumalik mula sa digmaan sa Gaza.
Iniulat ng mga Hebreong media na si Alex Miller, isang sundalo ng Israeli army, ay nagpakamatay matapos dumanas ng post-traumatic stress disorder.
Ang sundalong ito, na lumahok sa digmaan laban sa Gaza Strip, ay nakipaglaban sa matinding sikolohikal na problema matapos ang kanyang panahon sa larangan ng digmaan.
