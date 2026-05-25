Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Trump: Ang kasunduan ng Iran at Amerika ay malapit nang ipahayag.
Ang kriminal na Pangulo ng Amerika:
Nasa Oval Office ako ng White House, kung saan nagkaroon ako ng napakagandang tawag kay Mohammed bin Salman Al Saud ng Saudi Arabia, Mohammed bin Zayed Al Nahyan ng United Arab Emirates, Emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Punong Ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jabr Al Thani at Minister Ali Al Thawadi ng Qatar, Army Chief Syed Asim Munir Ahmed Shah ng Pakistan, Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey, Pangulong Abdel Fattah El-Sisi ng Egypt, Haring Abdullah II ng Jordan, at Haring Hamad bin Isa Al Khalifa ng Bahrain.
Ang mga pag-uusap na ito ay tungkol sa Islamikong Republika ng Iran at lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa isang memorandum of understanding tungkol sa kapayapaan. Ang kasunduan ay halos nai-negotiate na, napapailalim sa pagtatapos sa pagitan ng Estados Unidos ng Amerika, Islamikong Republika ng Iran, at iba pang nabanggit na bansa.
Hiwalay, nagkaroon ako ng tawag sa Punong Ministro ng Israel, na napakahusay din ang naging takbo. Ang mga huling aspeto at detalye ng kasunduang ito ay kasalukuyang pinag-uusapan at malapit nang ipahayag. Bukod sa maraming iba pang elemento ng kasunduang ito, ang Kipot ng Hormuz ay bubuksan.
