Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- 200 bilyong dolyar na pinsala ng digmaan sa ekonomiya ng mga Arabong bansa sa Persian Gulf.
Ang apoy ng mga tensyon sa rehiyon, na may pinsala sa mahigit 80 energy facility, pagbaba ng produksyon ng langis ng Saudi Arabia, at pagkawala ng bahagi ng gas capacity ng Qatar, ay makabuluhang nagpababa sa inaasahang economic growth ng rehiyon para sa taong 2026.
Bukod sa energy sector, ang mga kritikal na industriya tulad ng turismo at aviation ay nahaharap din sa malayang pagbagsak at 50 porsyentong pagbaba ng mga flight. Ang pagkagambala sa pagdaan sa Kipot ng Hormuz ay hindi lamang sumira sa aluminum supply chain at teknolohiya, kundi sa pamamagitan ng pagbabanta sa food security at malawakang pagbabawas ng workforce, ay nagpataw ng mas malalim na krisis kaysa sa panahon ng pandemya sa labor market ng mga bansang ito.
..........
328
Your Comment