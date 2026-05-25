Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Al Mayadeen: Ang Tehran at Washington ay nasa bingit ng pagpirma sa isang framework agreement.
Ipinahayag ng mga mapagkukunang pamilyar sa Al Mayadeen network na sa kasalukuyan, ang panghuling paggawa ng isang framework agreement sa pagitan ng Tehran at Washington sa pamamagitan ng mediation ng Pakistan ay isinasagawa.
Iniulat ng Al Mayadeen network batay sa mga mapagkukunang pamilyar: Ang kasalukuyang pinag-uusapan ay isang "Memorandum of Understanding" sa pagitan ng dalawang panig.
Idinagdag ng mga mapagkukunang ito na ang nabanggit na memorandum of understanding ay walang anumang sugnay tungkol sa nuclear file ng Iran, at ang pangunahing pokus nito ay sa pagtatapos ng digmaan at mga hakbang na may kaugnayan sa de-escalation.
