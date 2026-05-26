Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan-: Balitang ABNA24 :- Puna ni Pope Leo sa Patakarang Pandigma ng Estados Unidos sa Mundo.
Pinuno ng mga Katoliko sa buong mundo:
Ang sangkatauhan ay unti-unting nahuhulog sa isang kulturang marahas ng kapangyarihan, kung saan ang kapayapaan ay hindi na tinitingnan bilang isang responsibilidad na dapat tanggapin, kundi bilang isang marupok na paghinto lamang sa pagitan ng mga digmaan.
Ang teorya ng "makatarungang digmaan," na kadalasang inaabuso upang bigyang-katwiran ang anumang uri ng digmaan, ay lipas na ngayon.
Ang paggamit ng dahas, karahasan, at mga armas ay sumasalamin sa kakulangan ng komunikasyon, na laging nagdudulot ng mapaminsalang epekto sa mga sibilyang populasyon.
