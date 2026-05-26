Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Pagbibigay-pugay ng mga mag-aaral sa Rawalpindi sa mga martir na mag-aaral ng Minab.
Ang mga batang mag-aaral ng Rawalpindi, Pakistan ay nagsagawa ng isang simbolikong seremonya bilang paggunita sa mga martir na mag-aaral ng pag-atake sa Shajara Tayyiba School sa Minab, at sa pamamagitan ng pagbibigay-pugay sa mga larawan ng mga martir, ipinahayag nila ang kanilang pakikiramay at pagkakaisa sa mga pamilya ng mga biktima.
