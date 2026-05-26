Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkumpirma ng Pagkamatay ng Isa sa mga Pinakatanyag na Israeli Pilot sa Pagbagsak ng Light Aircraft
Isiniwalat ng Channel 13 ng Israel na nawalan ng isa sa kanilang pinakamahusay na fighter jet pilot ang Israeli Air Force.
Si Lieutenant Colonel "Yuval" ay namatay kahapon sa isang aksidente ng ultra-light aircraft.
Siya ay piloto ng maraming misyon ng rehimeng ito sa Gitnang Silangan at naging piloto at kumander sa loob ng maraming taon.
