Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Teknikal na Pagsusuri ng Israeli Drone Attack sa UAE, Kinukumpirma ng Ulat / Ang Hakbang ng mga Israeli ay Ginawa para "Gisingin" ang mga Emirati
Isang maalam na mapagkukunan ng militar:
Ang mga teknikal na pagsusuri ng Armed Forces ay nagpapakita na sa nakalipas na ilang linggo, nagsagawa ang Israel ng ilang drone attacks sa ilalim ng operasyong "False Flag" laban sa UAE. Ang hakbang ng mga Israeli ay ginawa para "gisingin" ang mga Emirati.
Ipinapakita ng rehimen ng Zionista na isinasaalang-alang lamang nito ang sarili nitong mga interes, sa paraang ito ay nagtutulak sa ilang mga bansa sa Golpo sa isang mapanganib na sitwasyon habang ito ay nakikipag-ugnayan sa kanila, at kasabay nito ay nagsasagawa ng mga operasyon laban sa kanila.
