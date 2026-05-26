Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Graham: Malaki ang Magiging Banta sa Saudi Arabia Kung Hindi Ito Sasali sa Abraham Accords
Isang senador na kilala sa pagiging pro-giyera sa Amerika:
Sinasabi ko kay Trump na maging determinado sa pagkamit ng mabuting kasunduan sa Iran.
Higit sa lahat, maging determinado sa pagtutulak na ang Saudi Arabia at iba pa ay sumali sa Abraham Accords bilang bahagi ng mga negosasyong ito.
Kung magkaroon man ng kasunduan sa pagitan ng Tehran at Washington, ang Saudi Arabia at iba pang mga bansa ay haharap sa malubhang kahihinatnan kung hindi sila sasali sa Abraham Accords (mga kasunduan sa kapayapaan sa Israel).
..........
328
Your Comment