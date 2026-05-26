UAE, Araw-araw Magkakaroon ng 6 na Flight Patungong Israel
Pinalalawak ng mga airline ng UAE ang kanilang operasyon sa Israel, habang ang ibang dayuhang kumpanya ay tumatakas na mula sa bansa dahil sa kawalan ng seguridad.
Isinulat ng pahayagang Hebreo na "Calcalist" na ang isang airline ng UAE ay nag-ulat ng pagtaas sa bilang ng kanilang mga flight patungong Israel, na aabot sa 42 flight kada linggo, na katumbas ng 6 na flight kada araw.
Ayon sa mga Arabong eksperto, ang mga hakbang ng UAE ay lumalampas sa mga konsiderasyon sa tubo at itinuturing na uri ng suporta para sa Israel.
