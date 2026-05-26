Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tutol ang Ministro ng Tanggulan ng Pakistan sa pagsali sa proseso ng normalisasyon ng ugnayan sa Tel Aviv
Khawaja Muhammad Asif:
Naniniwala ako na hindi tayo dapat sumali sa anumang kasunduang salungat sa ating mga pangunahing ideolohiya.
Paano tayo makakapag-usap at makauupo sa iisang mesa kasama ang mga taong hindi mapagkakatiwalaan kahit sa loob lamang ng isang araw?
Mayroon tayong napakalinaw na paninindigan na ang usaping ito ay hindi katanggap-tanggap para sa atin.
Ang ikalawang punto ay tungkol sa ating mga pasaporte: tayo lamang ۱ bansang kahit ang pangalan ng Israel ay hindi nakasaad sa aming mga pasaporte.
..........
328
Your Comment