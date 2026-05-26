Isang bahagi ng mensahe ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon sa okasyon ng pagdiriwang ng Hajj | Ang sandatang 'Allahu Akbar' na sumisira sa kaaway
Sa sandatang 'Allahu Akbar' lumaban ang mga mamamayang Muslim ng Iran apatnapu't pitong taon na ang nakalilipas, ibinagsak ang rehimeng Pahlavi na diktador at sunud-sunuran sa dayuhan, pinutol ang kamay at paa ng sakim at mapagmataas na Amerika mula sa bansa, at lubusang pinutol ang impluwensya ng Zionismo.
Sa pamamagitan din ng sandatang 'Allahu Akbar' na ito, matapos salakayin ng rehimen ng Ba'ath ni Saddam ang lupain ng Iran, ang mga matatapang na mandirigma at mga kabataang isinuko ang sarili ay lumikha ng epikong walong taong Banal na Depensa... at ipinagpatuloy nila ang paglabang ito nang matatag sa loob ng maraming taon laban sa mga pagkubkob sa ekonomiya, kudeta, malulupit na parusa, at hindi mabilang na politikal, propagandista, at pang-ekonomiyang pag-atake ng mga kaaway laban sa Islamikong Republika.
