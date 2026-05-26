Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang Ahlul Bayt Association ng Scotland ay nagbahagi tungkol sa Islam sa mga mag-aaral sa mga paaralang elementarya
Sa mga programang interfaith dialogue sa Scotland, bumisita ang Ahlul Bayt Association ng Scotland sa dalawang paaralan sa Edinburgh, kabilang ang Branston Primary School at Dallor Academy, upang makipag-usap sa mga mag-aaral tungkol sa Islam, paggalang sa isa’t isa, at mapayapang pamumuhay ng mga tagasunod ng iba’t ibang relihiyon.
Ang mga programang ito ay isinagawa bilang bahagi ng “interfaith dialogue caravans” na kaakibat ng Edinburgh Interfaith Association, na layuning ipakilala sa mga mag-aaral ang iba’t ibang kultura at relihiyon at palakasin ang pag-unawa sa isa’t isa.
Binibigyang-diin ng mga miyembro ng samahan na ang gayong mga pagtitipon ay nagbibigay sa kabataan ng pagkakataong ilahad ang kanilang mga katanungan at nakatutulong sa pag-alis ng mga maling akala at sa pagpapatibay ng kultura ng paggalang sa isa’t isa.
