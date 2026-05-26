Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang suplay ng kuryente sa Europa ay nakasalalay sa mga kargamento ng gas mula sa Qatar sa likod ng Strait of Hormuz
Bumibili ang mga kumpanya ng Europa ng liquefied natural gas (LNG) mula sa Qatar upang mabawasan ang pag-asa nito sa Russia. Gayunpaman, dahil sa pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran, ang pag-export ng Qatar, isa sa pinakamalaking producer ng LNG sa mundo, ay nahinto.
Ngayon, ang Qatar ay nagpapahaba buwan-buwan ng emergency na kondisyon na ito, na inanunsyo nito noong Marso 2, 2027, sa pamamagitan ng mga pag-atake ng Iran gamit ang mga missile sa mga pasilidad ng Ras Laffan, na nangangahulugan ng hindi pagpapadala ng mga kargamento ng gas sa mga kumpanya ng Europa na nangangailangan ng gasolina para sa produksyon ng kuryente.
..........
328
Your Comment