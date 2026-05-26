Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Heneral Shekarchi: Kung kami ay aatakihin, mas matindi, mas mabigat, at mas malakas ang aming mga pag-atake
Ang Punong Tagapagsalita ng Armed Forces ng Iran sa isang panayam sa Al Jazeera ay nagbabala:
Ang Islamic Republic of Iran ay handa para sa digmaan at sa kaso ng isang bagong atake mula sa Amerika at sa rehimeng Zionista, natukoy na nito ang mga target nito.
Ang tugon sa anumang bagong agresyon ay magiging iba sa mga nakaraan, tiyak na haharap ang mga kaaway sa mga sorpresa at bagong taktika, at ang mga pag-atake ng Iran, kung ang rehiyon ay pumasok sa isa pang yugto ng digmaan, ay lalampas sa mga hangganan ng rehiyon at magiging mas matindi, mas mabigat, mas marahas, at mas malakas kaysa sa dalawang nakaraang digmaan.
Kung magsimula muli ang digmaan at pigilan ang pag-export ng Iran, pipigilan ng Islamic Republic of Iran ang paglabas ng langis mula sa rehiyon.
