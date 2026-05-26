Sandata ng "Allahu Akbar" ang magdadala sa Banal na Misyon (Bi'sa) ng Umamang Islamiko / Dapat malaman ng mga Amerikano na ang oras ay hindi na babali

Ang sandata ng "Allahu Akbar" ay magdadala sa Banal na Misyon (Bi'sa) ng Umamang Islamiko / Dapat malaman ng mga Amerikano na ang oras ay hindi na babalik.
Ang Kanyang Kabanalan ang Dakilang Ayatollah Sayyid Mujtaba Husayni Khamene'i, Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, sa kanyang mensahe para sa pagdating ng panahon ng Hajj na Abrahamiko, ay itinuring ang mga gawain at dasal na puno ng misteryo ng Hajj bilang walang hanggang mga tanda para sa sangkatauhan upang lumipat (hijrah) patungo sa Diyos na Pinakamataas, upang makawala mula sa tanikala ni Satanas at ng kanyang mga alipores, at upang magsikap nang walang tigil sa pagtupad ng mga tungkulin mula sa Diyos, makalaya mula sa masasamang hilig, at magkamit ng tagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sa pagtukoy sa pag-asa ng dakilang bansang Iran sa mga tandang ito, lalo na sa sandata ng "Allahu Akbar" mula sa panahon ng kilusang Islamiko at tagumpay ng Rebolusyon, hanggang sa panahon ng Banal na Depensa, sa Ikalawang Digmaang Ipinataw, at sa Ikatlong Digmaang Ipinataw, at sa pagkabigo ng mga kaaway na masupil ang Iran, at sa kahanga-hangang pangyayari ng Banal na Muling Pagkabuhay (Bi'sa) ng mga tao, ay nagbigay-diin Siya: "Sa taong ito, ang isyu ng pagtatakwil (Bara'ah) sa mga polytheist ay may doblang kahalagahan, at ang lalim at lawak ng pagtatakwil sa Amerika at sa rehimeng Sionista ay higit pa sa ritwal ng pagtatakwil sa panahon ng Hajj, at mula ngayon, ang 'Mamatay ang Amerika' at 'Mamatay ang Israel' ay magiging pangkaraniwang sigaw ng Umamang Islamiko at ng mga naaapi sa mundo, lalo na ng mga kabataan."
Narito ang teksto ng mensahe ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko sa Umamang Islamiko na binasa ngayong umaga ni Hujjat al-Islam wal-Muslimin na si Nawab, kinatawan ng Kinatawan ng mga Muslim na Pilipino (Wali Faqih) at tagapangasiwa ng mga Pilipinong naghahajj sa kapatagan ng Arafat:
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamaawain, ang Pinakamaahabagin
Narito ako, O Allah, Narito ako, Narito ako, Wala Kang katambal, Narito ako, Katotohanan ang papuri at biyaya ay sa Iyo, at ang kapangyarihan ay sa Iyo.
Dumating na naman ang panahon ng Hajj, at ang mga naghahajj ng Umamang Islamiko ay nag-ihram para sa pagkaalipin at nag-talbiyah upang lumipat mula sa materyal at ordinaryong pamumuhay tungo sa banal at mapalad na pamumuhay; isang buhay na nakasentro sa Kaisahan ng Diyos (Tawhid) sa pagsamba sa Makapangyarihang Allah, at pagtatakwil, pagtanggi, at pagkawalang-ugnay (Bara'ah) sa mga katambal ng Allah. Ngunit ang pagkakataon para sa paglilipat na ito ay hindi lamang para sa mga panauhin at naghahajj ngayong taon ng Bahay ni Allah; sinasaklaw nito ang lahat ng mga kapatid na Muslim sa Iran at sa buong mundo, mula sa mga naging hajj na sa nakaraang taon ng kanilang buhay hanggang sa mga hindi pa nagtatagumpay sa pagsasagawa ng mga ritwal ng Hajj.
Ang kondisyon ng paglilipat na ito ay ang pag-ihram ng palagian sa palibot ng pag-alaala kay Allah (Dhikrullah); ang palagiang pag-ikot (Tawaf) sa palibot ng katotohanan; ang palagiang pagsisikap (Sa'y) sa pagitan ng mga mapanganib na tugatog ng mga tungkulin mula kay Allah; ang palagiang paghahagis (Ramy) sa masamang si Satanas, kasama ang kanyang mga nakakaakit na anyo at lahat ng kanyang mga tauhan; ang pagtigil (Wuquf) na may halong pagtuon at pagmamakaawa (tadharru'); ang pagpapakain sa mahihirap na nakahandusay at sa mga naglalakbay; ang pagsasakripisyo ng mga hilig at mga pagtatangi na nagliligaw at ang pag-alis ng mga karumihan sa loob; at sa lahat ng pagkakataon, ang pagiging handa sa paglilingkod at pagtataas ng bandila ng pagtatanggol sa katotohanan.
At ganito nagsimula ang bansang Iran sa Miqat ng Rebolusyong Islamiko sa landas ng paglilipat na ito, tinugon ang panawagang Abrahamiko ng Dakilang Khomeini, hinubad ang damit ng pagtanggap sa pananakop, isinuot ang ihram ng tagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sa pagsambit ng "Labbaik" at pagmamadali (harwalah) ay nagsikap na umikot sa palibot ng mga aral ng dalisay na Islam ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng kanyang pamilya), at ilapit ang sarili sa liwanag na nagbibigay-liwanag sa mundo ng pandaigdigang katarungan at ng Dakilang Awtoridad (Wilayat). Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd, Allahu Akbar 'ala ma hadana.
Oo, Allahu Akbar; at sa pamamagitan ng sandatang ito na Allahu Akbar, ang bansang Muslim ng Iran ay nag-aklas 47 taon na ang nakalilipas, pinabagsak ang naghaharing rehimeng Pahlavi na diktatoryal at sunud-sunuran, pinutol ang kamay ng nandarayang at mapagmataas na Amerika mula sa bansa, at tuluyang pinutol ang impluwensya ng Sionismo.
Sa pamamagitan ng sandatang ito na Allahu Akbar, pagkatapos ng pagsalakay ng rehimeng Ba'ath ni Saddam sa teritoryo ng Iran, ang magigiting na mandirigma at nag-aalab na kabataan ay lumikha ng epiko ng 8-taong Banal na Depensa, at sa kabila ng suporta ng lahat ng kapangyarihan ng Silangan at Kanluran sa rehimeng Ba'ath, sila ay nagtagumpay at ipinagpatuloy ang kanilang katatagan nang matatag at matibay sa mga sumunod na taon laban sa mga pagkubkob pang-ekonomiya, kudeta, mapang-aping parusa, at hindi mabilang na pag-atakeng pampulitika, propaganda, at pang-ekonomiya ng mga kaaway laban sa Republikang Islamiko.
Allahu Akbar; ang sandatang ito na Allahu Akbar ang nagpatibay sa mga ugnayan ng Umamang Islamiko at ng mga kabataang mandirigma ng prenteng paglaban (Muqawamah) mula Iran hanggang Lebanon at Palestine at Iraq at Syria, mula Africa at Yemen hanggang Afghanistan at Pakistan, at lahat ng malayang mga bansa sa mundo, upang ang matibay na lubid na ito ay tumindig sa pagtatanggol sa pagkakaisa ng Umamang Islamiko laban sa mga mananakop na Sionistang usurper, wasakin ang ISIS, palakasin ang Bagyong Al-Aqsa, at paikliin ang hininga ng nanginginig na rehimeng Sionista.
Allahu Akbar; Oo, ang Dakilang Allah ay higit na dakila kaysa sa Kanyang mailarawan. Ang sandatang ito na Allahu Akbar ang nagbigay-daan sa Republikang Islamiko ng Iran, na umaasa rito, na matagumpay na mapahina ang rehimeng Sionista sa ikalawang digmaang ipinataw noong Hunyo 2025 sa ilalim ng kanyang matitinding suntok, na masampal nang mahigpit ang mapagsalakay na Amerika at mabigo ang kaaway sa kanyang layunin na pagsuko ng Iran.
At ang sandatang Allahu Akbar ay nagbigay ng lakas at kapangyarihan sa bansang Iran na, pagkatapos ng nakapanlulumong pangyayari ng pagkamartir ng Dakilang Pinuno, ang karapat-dapat na anak ng Banal na Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng kanyang pamilya), ang Kanyang Kabanalan ang Dakilang Ayatollah Sayyid Ali Husayni Khamene'i (nawa'y kataasan ang kanyang marangal na antas) sa kamay ng mga pinakamasamang nilalang sa kasalukuyang panahon ng Banal na Misyon (Bi'sa), ay nagpakita ng ganap na presensya sa bawat larangang kinakailangan, at binighani ang mundo sa kanyang mga nagtagumpay na gawa.
Katotohanan, ang Dakilang Allah ay higit na dakila kaysa sa Kanyang mailarawan. Sa pamamagitan ng sandatang Allahu Akbar na ito, ang magigiting na mandirigma at mga sakripisyong pwersang sandatahan sa Islamikong Iran, kasama ang mga mandirigma ng prenteng paglaban (Muqawamah) lalo na ang mahal na Lebanon, ay nakamit ang mga makabuluhang tagumpay laban sa dalawang teroristang hukbo ng Amerikano-Sionista na armado hanggang sa ngipin sa ikatlong digmaang ipinataw; sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon at sa pamamagitan ng kanilang sariling mga misil at drone sa lupa, hangin, at dagat, hinagis nila (army) ang Dakilang Satanas, ang Amerika, at ang hayop na sinanay na rehimeng Sionista, at nakita ng kanilang mga mata ang banal na pangako ng Allah ng tagumpay sa mga mandirigma sa landas ng Allah.
At muli, Allahu Akbar; walang alinlangan, ang Dakilang Allah ay higit na dakila kaysa sa Kanyang mailarawan at ang Kanyang mga hukbo ay nakahihigit sa anumang kapangyarihan. At sa pamamagitan ng sandatang Allahu Akbar na ito, kasunod ng Banal na Misyon ng bansang Iran at ng prenteng paglaban, ang Banal na Misyon ng Umamang Islamiko ay magaganap, at ang pagtatakwil (Bara'ah) sa mga polytheist mula sa paghagis ng mga haligi (Ramy al-Jamarat) ng Hajj ay kakalat sa mga eksena ng indibidwal, panlipunan, at pampulitikang buhay ng mga Muslim sa lahat ng sulok ng mundo. Ang Umamang Islamiko at ang mga bansa ng rehiyon ay may maraming magkakatulad na kapasidad at interes na maghuhubog sa bagong kaayusan at hinaharap na heometriya ng rehiyon at mundo.
Ako, nang may katapatan at kadalisayan, ay inaanyayahan ang lahat ng mga bansang Islamiko at gobyerno sa pagkakaibigan at pagtutulungan sa kabutihan at katuwiran, upang magkaisa tayo sa landas ng pag-unlad ng Umamang Islamiko at paglutas ng mga problema ng mundong Islamiko.
Ang tiyak sa bagay na ito ay ang kamay ng oras ay hindi bumabalik, at ang mga bansa at teritoryo ng rehiyon ay hindi na magiging pananggalang ng mga base Amerikano. Ang Amerika, bukod sa hindi na magkakaroon ng ligtas na lugar para sa kasamaan at pagtatatag ng base militar sa rehiyon, ay lalayo nang lalayo sa dati nitong kalagayan. Ang nanginginig na rehimeng Sionista, na tulad ng isang kanser na bukol, ay papalapit na sa mga huling yugto ng kanyang masamang buhay, at sa pamamagitan ng biyaya ng Allah at ayon sa tiyak at mapagmasid na pananalita 10 taon na ang nakalilipas ng Dakilang Pinunong Martir (nawa'y pabanalin ng Allah ang kanyang dalisay na kaluluwa), hindi na nito makikita ang 25 taon pagkatapos ng petsang iyon, kung gugustuhin ng Allah (Insha'Allah).
Dahil dito, sa taong ito ang isyu ng pagtatakwil (Bara'ah) sa mga polytheist ay may doblang kahalagahan, at ang lalim at lawak ng pagtatakwil sa Amerika at sa rehimeng Sionista ay higit pa sa ritwal ng pagtatakwil sa panahon at pook (Miqat) ng Hajj, at sa iba't ibang bahagi ng Iran at mundo pagkatapos ng mga pinagpalang araw na ito, ang "Mamatay ang Amerika" at "Mamatay ang Israel" ay magiging karaniwang sigaw ng Umamang Islamiko at ng mga naaapi sa mundo, lalo na ng mga kabataan.
Ang kinabukasan ay pag-aari ng Umamang Islamiko at ng bagong sibilisasyong Islamiko, at bawat isa sa atin ay maaaring gumanap ng papel sa pagkamit at paglapit sa kinabukasang ito ayon sa kanyang sipag, kapasidad, at responsibilidad. Ang mga naghahajj na Iranian sa Hajj ngayong taon ay may mabisa at kilalang papel sa pagsasalaysay ng tagumpay ng ikatlong digmaang ipinataw sa kanilang iba pang mga kapatid na Muslim at sa pagbibigay sa kanila ng pag-asa para sa isang maliwanag na kinabukasan.
Hinihiling ko sa lahat ng mahal na mga naghahajj na magsikap sa panalangin para sa pagpapabilis sa pagdating ng Tagapagligtas ng sangkatauhan (nawa'y pabilisin ng Dakilang Allah ang kanyang pagdating) at manalangin para sa pagkakaisa ng Umamang Islamiko, ang kalayaan ng Palestine at ng Masjid Al-Aqsa, ang paglutas ng malalaking paghihirap ng mga Muslim, at ang pagkamit ng huling tagumpay laban sa pandaigdigang pagmamataas (arrogance), at isama rin ninyo ako sa inyong mabubuting panalangin.
O Panginoon, ipadala ang Iyong mga pagpapala kay Muhammad at sa angkan ni Muhammad, at ipagkaloob ang Iyong awa at kabutihan sa mga naghahajj at sa buong Umamang Islamiko. Pagkalooban mo sila ng tagumpay ng isang tinanggap na Hajj, liwanagan ang kanilang mga puso ng liwanag ng kaalaman at pang-unawa, at gawin mong mas matatag ang kanilang determinasyon at kagustuhan upang kumilos sa landas ng pagwawasto ng kalagayan ng Umamang Islamiko at ng huling tagumpay laban sa mga kaaway ng Islam.
O Panginoon, ibuhos ang Iyong kasaganaan at malawak na awa sa mga dalisay na kaluluwa ng mga martir sa landas ng Allah, lalo na sa mga martir ng prenteng paglaban at sa pangunguna nila ang Dakilang Pinunong Martir (nawa'y kataasan ng Allah ang kanyang marangal na antas), at iparating mo mula sa Hajj ng mga naghahajj, pagsamba ng mga sumasamba, at pagsisikap ng mga nagsisikap na nabigyan ng patnubay at pamumuno ng Pinuno ng Umamang Islamiko, ang masaganang bahagi sa kanyang makalangit na kaluluwa, at tulungan Mo ang bansang Iran at ang Umamang Islamiko sa pagpapatuloy ng kanyang landas at layunin.
O Panginoon, ibuhos ang Iyong pinakamataas na pagpapala at pagbati sa aming Panginoon at Pinuno, ang inaasam na Mahdi (nawa'y ang mga pagpapala at kapayapaan ng Allah ay sumakanya at sa kanyang dalisay na mga ninuno), at ilagay Mo kaming lahat at ang Umamang Islamiko sa ilalim ng sakop ng dalisay at pinakinggang mga panalangin ng Kanyang Kabanalan, at liwanagan at palamutihan Mo ang mundo sa pamamagitan ng kanyang pinagpalang pagdating, tulad ng Iyong ipinangako. Ang aming mga puso ay puno ng katiyakan sa pangakong ito na tiyak na mangyayari. "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَیٰ لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا"
Sumainyo nawa ang kapayapaan, ang awa ng Allah, at ang Kanyang mga pagpapala sa lahat ng aming mga kapatid na Muslim.
Dhul Hijjah 1447 - Sayyid Mujtaba Husayni Khamene'i
