Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tumugon ang China sa paglabag ng US sa tigil-putukan
Bilang tugon sa mga kamakailang pakikipagsapalaran ng Amerika laban sa Iran sa Persian Gulf at sa Strait of Hormuz, hinikayat ng China ang mga kaugnay na partido na sundin ang tigil-putukan.
Sinabi ni Mao Ning, tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas, sa isang press conference: Hinihimok namin ang mga kaugnay na partido na tuparin ang kanilang mga pangako sa tigil-putukan, lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa mapayapang paraan... at isulong ang maagang pagpapanumbalik ng kapayapaan.
..........
328
Your Comment